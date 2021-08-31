У Північній Осетії лавина накрила трьох українських альпіністів

У Північній Осетії зійшла снігова лавина / ua.depositphotos.com

В горах Північної Осетії групу альпіністів накрила снігова лавина. Серед постраждалих - троє громадян України

Інцидент стався о 08:50 у вівторок, 31 серпня, повідомляє ТАСС.

"У чергову зміну пошуково-рятувального загону надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів", - йдеться у повідомленні.

Для евакуації постраждалих українців залучатимуть гелікоптер Грузії.

Очевидець події - одиночний турист - врятував одну жінку, витягнувши її з-під снігу. За попередньою інформацією, у постраждалої перелом ноги.

Як повідомляв Главред, в Албанії за дивних обставин загинув українець. Тіло чоловіка без ознак життя знайшли на пляжі. Загиблому було 66 років. Інцидент стався в курортному селищі Голем на узбережжі Адріатичного моря в 15 кілометрах від великого міста Дуррес. Тіло виявили 24 серпня.