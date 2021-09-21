За крок від "червоної" зони карантину - чотири області України: Ляшко озвучив список

Кілька областей України можуть стати "червоними" / УНІАН

Щонайменше в чотирьох західних областях України можуть запровадити "червону" зону карантину, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Найближче до "червоного" рівня — західні області України. Так, як це було і в 2020, і в 2021 роках", — сказав глава українського МОЗ в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Ляшко уточнив, що "червону зону" можуть запровадити в Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Як повідомляв Главред, станом на ранок вівторка, 21 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 159 жителів країни. Кількість жертв COVID-19 перетнула нову "червону" лінію. З початку епідемії зафіксовано 55 056 летальних випадків від коронавірусу. За минулу добу померли 137 осіб.

В Україні понад 99% жертв коронавірусу не були вакциновані, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко і додав, що на це вказують дані останніх трьох місяців.

В Україні можуть запровадити "жовту" зону карантину вже в середу, 22 вересня. Сьогодні відповідне питання розгляне Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Попри збільшення захворюваності COVID-19, Київ може уникнути запровадження нового локдауну в 2021 році. Таку думку озвучив мер столиці Віталій Кличко і розкрив нюанси.