У школі Львова знайшли ртуть: метал з-під підлоги вилучали рятувальники

Небезпечний метал був під підлогою / ДСНС

У Львівській школі східних мов та бойових мистецтв "Будокан" вчасно вирішили провести ремонт. Під час робіт будівельники виявили небезпечну для людини отруту - ртуть. Найголовніше, що знайшли її під підлогою.

Про те, яким чином кульки небезпечної речовини потрапили під підлогове покриття дивуються навіть в ОДА, де, власне, і повідомили про цей інцидент.

Відзначається, що кульки ртуті виявили під підлогою будівлі в четвер, 26 серпня, абсолютно випадково, коли робітники міняли покриття.

На місце прибули рятувальники і зібрали ртуть механічним способом, а також провели демеркуризацію. МНС-ники назбирали цілих 40 грамів отрути та передали її в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на зберігання та подальшу утилізацію.

Також відомо, що ртуть знайшли в коридорі. Однак, як вона туди потрапила і скільки там пробула, ніхто не знає.

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Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України видало наказ про введення свідоцтва про отримання початкової освіти, причому в електронному вигляді. Однак школярі все-таки зможуть отримати документ і в паперовій формі.

Раніше писав Главред, що напередодні нового навчального року український уряд вирішив підтримати багатодітні сім'ї і виділити їм допомогу в розмірі 2000 гривень на дитину. Загалом на допомогу багатодітним сім'ям в Україні планують виділити близько 300 мільйонів гривень. Тобто, подарунок до нового навчального року отримають 150000 дітей.