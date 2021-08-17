"У СІЗО умови кращі": з'явилися фото шокуючих умов у студентському гуртожитку НАУ

Гуртожиток НАУ №11 / Telegram-каналу Київ без цензури

У Мережу потрапили фото моторошних умов проживання у студентському гуртожитку НАУ №11, розташованому на вулиці Ніжинській у Києві.

У туалетах і кімнатах розбиті душові і раковини, і повна антисанітарія.

"У СІЗО умови перебування кращі, ніж в 11-му гуртожитку НАУ. Тільки тут студенти ще й платять за проживання", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу Київ без цензури.

Як пише ТСН, студенти також скаржаться на тарганів, яких, незважаючи на повідомлення, там теж багато.

Майбутні українські фахівці і магістри, вчені публікують фото обшарпаної кухні з відбитим підвіконням і "радянською" раковиною і плитою. Також на знімках можна побачити кімнати, двері в які залатані, а столи — перекошені.

Реклама

У санвузлах - зовсім немає підлоги, а на раковині стоїть розбите дзеркало. У стінах - наскрізні діри, з них стирчать іржаві труби. У деяких кімнатах двері забиті дошками і прикріплені до стін.

В адміністрації 11-го гуртожитку підтвердили, що в закладі дійсно багато років не було ремонту і порадили при можливості селити дітей десь в іншому місці.

"У нашому гуртожитку капітального ремонту не було з 1986 року. Сантехніка наша просто в жахливому стані. І якщо в кімнатах ще більш-менш, оскільки самі батьки там роблять ремонти, то до сантехніки ніхто не полізе. Чи не будуть же батьки труби міняти. Коли той капітальний ремонт буде - невідомо, нам нічого не говорять", - розповіли в адміністрації.

Ціна за проживання в них помірна — 520 гривень на місяць. Це дешевше, ніж в інших гуртожитках. Але треба відразу заплатити за п'ять місяців - 2 600 гривень.

"Якщо вас влаштовує - приїжджайте, заселяйтеся в порядку живої черги. Але попередній огляд робити не можна. Це гуртожиток, а не музей, ніхто вас водити - показувати не буде. У нас просто немає на це часу. Якщо вас лякають такі умови і у вас є така можливість, то селіть дитину до родичів або на квартиру ", — підсумували в гуртожитку.

Як раніше повідомляв Главред, в Миколаєві дітей у школах годували продуктами з цвіллю, а столові для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.