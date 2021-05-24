До швидкої заносили на руках: в Івано-Франківську біля садочка знайшли непритомних п'яних дітей / суспільне Карпати

Дітей у стані непритомності знайшли в Івано-Франківську на території недобудованого садочка в мікрорайоні Каскад. За попередньою інформацією, троє неповнолітніх у віці 10-12 років вживали алкоголь.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на очевидців, непритомних дітей знайшли товариші й викликали швидку. До карети медиків вони самостійно віднесли їх на руках.

Зазначається, що дитячий садок, на території якого вживали алкоголь неповнолітні, — недобудовано. Його влада міста планувала відкрити цього року.

Після того, як постраждалих госпіталізували до лікарні, увечері 23 травня, там спалахнула пожежа. Але чи був це умисний підпал, чи ні — зараз встановлюють правоохоронці.

Зазначимо, цю історію вже активно обговорюють у соцмережах.

"Ось результат розведення на слабо і тік ток...дешеві замальовки до доброго не призводять. Вдома замість спілкування з сім'єю - гаджети, школі плювати, а на вулиці як з компанією пощастить, поліція тільки штрафує і розмовляє ось підсумок", - пише Маргарита Дядик.

"Не дивно, хіба тепер є щось повчальне для дітей, тепер Інтернет, який вчить всьому, і алкоголь як розпивати, і наркотики, і насильство, і вбивства. До чого так довго йшли, ось і прийшли. Пожинаємо те, що посіяли", - додала Світлана Яковенко.

"Дуже хочуть бути дорослими. Дорослим дітям, які купують алкоголь, теж треба дати по мізках, охоронці магазинів теж є співучасниками таких отруєнь", - висловилася Кочеткова Світлана.

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Як кажуть копи, лежачу на землі дитину побачили місцеві жителі і викликали бригаду швидкої допомоги.

"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", − повідомили поліцейські.