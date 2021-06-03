У Слузі народу анонсували санкційний удар РНБО по режиму Лукашенка

Ірина Верещук назвала теми засідання РНБО / УНІАН

Рада нацбезпеки і оборони України на своєму засіданні в п'ятницю, 4 червня, розгляне питання запровадження санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Як підкреслила в ефірі телеканалу Україна 24 народний депутат з фракції Слуга народу Ірина Верещук, це питання вже обговорено народними обранцями.

Нардеп уточнила, що РНБО також розгляне питання про інтеграцію України в НАТО.

"У нас є Національний план дій. Дуже сподіваюся, що буде введено рішення РНБО указом президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни. Тобто ми будемо рухатися більш структуровано, алгоритм буде більш відомий і зрозумілий", - заявила "слуга народу".

Крім того, за її словами, планується розглянути питання, що стосується земельних відносин.

"У нас стартує ринок землі з 1 липня поточного року, нам дуже важливо розуміти, що відбувається в цій сфері. І, звичайно, сподіваюся на розгляд питань безпеки щодо Криму і Донбасу", - додала Верещук.

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Раніше перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила про те, що Україна запровадить санкції у разі, якщо Білорусь відкриє авіасполучення із захопленим РФ Кримом. Вона також пригрозила Олександру Лукашенку Гаазьким трибуналом за виправдання захоплення Криму РФ.

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