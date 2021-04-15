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У Слузі народу назвали серіал Папік на росТБ перемогою України

15 квітня 2021, 15:34

Нардеп від Партії Слуга народу Микита Потураєв вважає, що показ українського серіалу Папік в ефірі федерального російського каналу СТС - не ведення бізнесу.

потураєв
Микита Потураєв / УНІАН

Показ другого сезону українського комедійного серіалу Папік на російському телебаченні ‒ ментальна перемога України в інформаційній війні з Росією. Про це заявив керівник комітету українського парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від Партії Слуга народу Микита Потураєв в коментарі порталу Шарий.net.

"Я вважаю, що якщо росіяни дивляться українську продукцію, попри всю істерію з приводу нацистської держави, яку вони у себе щодня, багатогодинно розганяють, — це свідчення нашої ментальної перемоги. Це можна тільки вітати [...] це не ведення бізнесу", - зазначив Потураєв.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • 5 квітня, російський телевізійний канал "СТС", який раніше почав кастинг на шоу "Ліга сміху", почне показ другого сезону серіалу "Папік", знятий українською компанією "Студія Квартал-95".
  • Канал СТС з травня 2020 року включений до списку санкцій РНБО України. Причому підписаний указ з санкціями проти нього безпосередньо президент Володимир Зеленський. Санкції передбачають обмеження торгівлі, культурного обміну та припинення розважальних програм.

СТС новини України Микита Потураєв серіал Папік
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