У Слузі народу назвали серіал Папік на росТБ перемогою України

Микита Потураєв / УНІАН

Показ другого сезону українського комедійного серіалу Папік на російському телебаченні ‒ ментальна перемога України в інформаційній війні з Росією. Про це заявив керівник комітету українського парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від Партії Слуга народу Микита Потураєв в коментарі порталу Шарий.net.

"Я вважаю, що якщо росіяни дивляться українську продукцію, попри всю істерію з приводу нацистської держави, яку вони у себе щодня, багатогодинно розганяють, — це свідчення нашої ментальної перемоги. Це можна тільки вітати [...] це не ведення бізнесу", - зазначив Потураєв.

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