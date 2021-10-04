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У Слузі народу назвали можливого наступника Разумкова на посаді спікера парламенту

4 жовтня 2021, 07:08

Відставка Разумкова "очевидно відбудеться", проте "треба розуміти, якою буде його позиція та на якій програмі вона базується", зазначила Євгенія Кравчук.

Стефанчук
Руслан Стефанчук - основний кандидат на місце Дмитра Разумкова в парламенті / УНІАН

Нардеп з фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що після відставки Дмитра Разумкова посаду спікера Верховної Ради може зайняти його перший заступник Руслан Стефанчук.

За словами Кравчук, у Трускавці відбулося тривале засідання фракції, "була абсолютно відверта нормальна робота, розмова".

"У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке. Йдеться про конфлікт всередині фракції, це саме політичний вимір нашої фракції - зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат - це Руслан Стефанчук", - сказала нардеп в ефірі телеканалу Україна 24.

Кравчук додала, що відставка Разумкова "очевидно відбудеться", проте "треба розуміти, якою буде його позиція та на якій програмі він базується".

"Наше завдання - виконувати програму президента, програму партії, тому що ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов'язано з президентом", — зазначила "слуга народу".

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Відставка Разумкова

30 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що депутати Слуги народу прийшли за підписними листами про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Відповідну пропозицію подав голова фракції СН Давид Арахамія.

Разумков заявив, що це було "очікувано" та зволікати з підписними листами він не буде.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що у партії Слуга народу мільйон запитань до Разумкова.

Ситуація з Разумковим і фракцією Слуга народу - що передувало

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоби Разумков не чинив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти у "Венеціанку" закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Наприкінці вересня стало відомо, що у Слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій та при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається, заявив глава СН Олександр Корнієнко.

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відставка Верховна Рада Дмитро Разумков Руслан Стефанчук новини України
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