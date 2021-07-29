У Слузі народу пояснили слова Арахамії про розмову Зеленського з Байденом на підвищених тонах

Джо Байден і Володимир Зеленський / колаж УНІАН

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи слова Давида Арахамія про майбутнє розмові президентів України та США на підвищених тонах, заявила, що її колега говорив про те, що Володимир Зеленський і Джо Байден будуть говорити як рівноправні партнери.

Про це нардепка сказала в ефірі на телеканалі "Україна 24". "Про "підвищені тони", Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше мав на увазі мав, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила нардеп.

Кравчук також пояснила, що у візитах такого рангу вкрай важливу роль відіграє попередня підготовка. Тому, очікується, що керівник МЗС Дмитро Кулеба і керівник офісу президента Андрій Єрмак відправляться заздалегідь до Вашингтона, щоб готувати поїздку Володимира Зеленського.

"Лідери представляють суверенні держави, і в першу чергу президент України піклується про інтереси українського народу. Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські відносини з США. Так вийшло, що проти нас воює ядерна Країна. Власне Україна як суверенна, незалежна у своїй політиці країна повинна вибудовувати свої партнерські союзи. До України повинні ставитися з повагою. У жорсткому політичному світі в міжнародній політиці треба чітко заявляти інтереси своєї держави", - підсумувала Кравчук.

читайте також"Шантажували б весь світ": Арахамія назвав відмову від ядерної зброї в Україні помилкою

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Нагадаємо, раніше Україні не коштувало відмовлятися від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум: з нею інакше говорили б, вона могла б "шантажувати весь світ", якби мала ядерний статус.

На його думку, перший президент Леонід Кравчук була "фатальна помилка" - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого Меморандуму