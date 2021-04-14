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У Слузі народу розповіли, чи чекати нападу Росії на Україну

14 квітня 2021, 20:09
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За словами Арахамії, Путін показує, що він серйозний гравець як у Східній Європі, так і в Сирії.

Давид Арахамія
Давид Арахамія про збройний напад Росії на Україну / УНІАН

Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що президент Росії Володимир Путін влаштував біля кордонів України "демонстрацію сили", щоб вивести на діалог президента США Джо Байдена.

За словами Арахамії, ймовірність збройного конфлікту РФ близька до нуля.

"Сьогодні вранці було закрите засідання парламентського комітету національної безпеки і оборони. Ми заслуховували главу військової розвідки, командувача Сил спецоперацій і так далі. З того, що можна сказати в ефірі – дійсно відбувається демонстрація сили, вона відбувається в першу чергу не для України, тому що ми прекрасно розуміємо їх стан і ресурси, скільки на геополітичному рівні", - сказав Арахамія.

За словами нардепа, сама логістика перекидання всіх цих військ коштує чималих грошей.

"Зосереджено трохи більше 100 тис. живої сили, і вони там періодично переїжджають, показуючи авіацію, артилерію, бронетехніку. На щастя, особливо сильних провокацій на фронті немає, є регулярні порушення режиму припинення вогню. Ми сприймаємо це як сигнал нашим ЗСУ бути в повній бойовій готовності. Ми, звичайно, всі розраховуємо на позитивний сценарій, будуть досягнуті якогось роду угоди, але, тим не менш, завдання армії захищати", - зазначив депутат, передає Україна 24.

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Нардеп вважає, що "ймовірність збройного конфлікту близька до нуля".

"Але при цьому є геополітична ситуація, коли разом з нами виступає вся Західна Європа і США, Британія. По-перше, тому що Будапештський меморандум, по-друге, всі визнали окупацію Криму знаком конкретної агресії, ввели санкції, на Донбасі та ж сама ситуація. Навіть якщо всі ці країни не хочуть сваритися з агресивним сусідом, вони самі себе помістили в рамки, де вже неможливо від цього відхреститися", - додав Арахамія.

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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:

російські війська Слуга народу Давид Арахамія
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