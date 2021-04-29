У Слузі народу заговорили про "розстріл" фракції ОПЗЖ і назвали умову

Микита Потураєв висунув радикальну пропозицію щодо політичних опонентів.
Народний депутат від фракції Слуга народу Микита Потураєв жорстко прокоментував репліку свого колеги з фракції опозиційна платформа - за життя Нестора Шуфрича, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом".
В ефірі каналу Україна 24 Шуфрич припустив, що якби Віктор Янукович не був "вигнаний з країни", то не було б війни на Донбасі і захоплення Криму Росією.
У відповідь на його слова Потураєв висунув радикальну пропозицію: "Проблема політична одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію слід було б, звичайно ж, розстріляти. І проблема політична була б ліквідована, тому що за законами воєнного часу такі речі караються вищою мірою покарання, військово-польовим судом швидко і без особливих сентиментів".
При цьому "слуга народу" підкреслив, що Україна дотримується дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі.
"Тому я нікому не раджу вводити воєнний стан і вирішити проблему так, як слід при військовому стані", - додав Потураєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв влаштував перепалку з екс-депутатом Євгеном Мураєвим.
Скандали за участю Шуфрича:
- У Раді Шуфрич поскандалив зі "слугою народу" через призов "мати яйця".
- Шуфрич з образами накинувся на Ляшка через тестування на Covid-19.
- Крім того, в мережі з'явилися фото, на яких Шуфрич зображений зі зброєю на тлі мертвих африканських тварин. після чого його назвали "шкуродер".