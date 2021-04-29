У Слузі народу заговорили про "розстріл" фракції ОПЗЖ і назвали умову

Микита Потураєв / УНІАН

Народний депутат від фракції Слуга народу Микита Потураєв жорстко прокоментував репліку свого колеги з фракції опозиційна платформа - за життя Нестора Шуфрича, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом".

В ефірі каналу Україна 24 Шуфрич припустив, що якби Віктор Янукович не був "вигнаний з країни", то не було б війни на Донбасі і захоплення Криму Росією.

У відповідь на його слова Потураєв висунув радикальну пропозицію: "Проблема політична одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію слід було б, звичайно ж, розстріляти. І проблема політична була б ліквідована, тому що за законами воєнного часу такі речі караються вищою мірою покарання, військово-польовим судом швидко і без особливих сентиментів".

При цьому "слуга народу" підкреслив, що Україна дотримується дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі.

"Тому я нікому не раджу вводити воєнний стан і вирішити проблему так, як слід при військовому стані", - додав Потураєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв влаштував перепалку з екс-депутатом Євгеном Мураєвим.

Скандали за участю Шуфрича: