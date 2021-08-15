У США анонсували військову допомогу Україні: готується зустріч Зеленського з конгресменами

У США готуються до візиту Володимира Зеленського / УНІАН

В ході візиту президента Володимира Зеленського у США очікуються переговори про військову допомогу Україні, заявив керівник окружного відділення Республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

Як заявив він в ефірі каналу Україна 24, конгресмени чекають візиту в США президента Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку Україні.

"Незважаючи на те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато з них готові зустрітися з Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом. Особливо буде робитися акцент на економічній і військовій допомозі", - заявив американський політик.

Він пояснив, що після домовленості США і Німеччини про зняття санкцій з корпорацій, що підтримують будівництво газопроводу Північний потік – 2, президент США Джо Байден "опинився під колосальним тиском політичної еліти Америки".

"І чим ближче візит Зеленського до Вашингтона, тим більший тиск на нього чиниться", - додав Пінкус.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.