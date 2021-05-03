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У США назвали головну мету Путіна з військами біля кордонів України

3 травня 2021, 06:33

Україна виглядає вразливою, а Захід ухилився від військової демонстрації сили, вважає Курт Волкер.

Путина
Володимир Путін / Reuters

У ситуації зі стягуванням військ до кордонів України президент РФ Володимир Путін досяг всього, чого хотів, і залишив собі можливість домогтися більшого, заявив американський дипломат Курт Волкер.

Путін продемонстрував здатність і політичну волю розгорнути масовану військову силу в стислі терміни, разом з командуванням, матеріально-технічним забезпеченням і ядерним обладнанням, пише він у матеріалі на сайті Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні CEPA.

"Цими діями він вказав на те, що Україні не вистачає можливостей, а Заходу не вистачає волі для розгортання сил, щоб чинити протидію. Дійсно, щоб уникнути "ескалації" кризи Сполучені Штати вирішили розгорнути два військові кораблі, раніше спрямовані в Чорне море", - упевнений американський дипломат.

"Путін підкреслив цим свій ключовий політичний аргумент: Захід вміє добре говорити, але Україна не може розраховувати на його підтримку. Мовляв, вона нерозривно пов'язана з Росією і повинна примиритися з Кремлем", - вважає він.

Експерт звернув увагу на те, що Путін насправді збільшив постійну присутність РФ в Криму, привіз в регіон нову військову техніку, блокував основні ділянки Чорного і Азовського морів і продовжив своє невидиме захоплення Білорусі, однак замість того, щоб бути засудженою за ці дії, Росію хвалять за її відступ.

"Підсумок: Україна виглядає вразливою, Захід явно ухилився від військової демонстрації сили, а Путін зміцнив свої позиції в Чорному морі, Білорусі, Криму, Донбасі і Південному військовому окрузі зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону. З точки зору Кремля — це явний успіх", - додав Волкер.

Відведення військ РФ від кордонів України:

  • Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
  • В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
  • Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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