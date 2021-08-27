У США назвали головні очікування від зустрічі Зеленського і Байдена

Джо Байден і Володимир Зеленський / колаж УНІАН

Про те, чого очікувати від зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Переговори лідерів двох країн торкнутися проблем в області безпеки, економіки і реформ, повідомила вона РБК-Україна.

За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні, сторони багато працювали, щоб зробити змістовною цю поїздку, яка "закладе основу партнерства" між країнами в майбутньому

"Ми очікуємо серйозних результатів, які сприятимуть просуванню нашого порядку денного в галузі безпеки, економіки та реформ", – додала Квін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський 30 Серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом.

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Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.