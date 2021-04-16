У США назвали умову збільшення числа своїх військових в Україні

У США не виключили збільшення числа своїх військових в Україні / УНІАН

Сполучені Штати готові у разі необхідності розглянути можливість збільшити чисельність американських військових інструкторів з підготовки українських військових у рамках діяльності Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як підкреслила вона в ході спільного онлайн-брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в рамках візиту до Львівської області з приводу восьмої ротації американських військовослужбовців у місії JMTG-U, в Україні на постійній основі поки перебувають 160 американських військовослужбовців для тренувальної місії.

"Якщо ми встановимо, що потрібно більше, ми обов'язково розглянемо це", - підкреслила Квін.

У свою чергу Шмигаль розповів про зацікавленість України в тому, щоб програма з підготовки українських військових американськими інструкторами реалізовувалася і в інших регіонах України - за межами Львівської області та Яворівського бойового навчального центру.

Крім того, Квін сказала, що Адміністрація президента Джо Байдена посилює підтримку України у сфері безпеки.

читайте такожУ Байдена заговорили про нові санкції проти РФ і поставили умову МосквіВона зазначила, що з 2014 року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на 2 млрд доларів, що "охоплює широкий спектр заходів з перетворення української армії в дієздатну і ефективну силу, якою вона є сьогодні".

Зокрема, в березні Міністерство оборони США визначило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на 125 млн доларів, який передбачає фінансування, військову підготовку, обладнання та консультативну допомогу.

Також у цьому фінансовому році Конгрес США схвалив виділення Україні додаткових 150 млн доларів допомоги у сфері безпеки.

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