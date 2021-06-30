У США звинуватили Росію: розв'язала війну, перешкоджає миру на Донбасі

У США висловилися з приводу конфлікту на Донбасі / УНІАН

Російська Федерація є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі, заявив спікер посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп.

Росія почала конфлікт на Донбасі і тепер несе повну відповідальність за його припинення, підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

За словами американського дипломата, цю думку президент США Джо Байден доніс до російського лідера Володимира Путіна в ході недавніх переговорів.

При цьому він зазначив, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі.

"Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над всією територією України", - додав Ленгенкемп.

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Нагадаємо, саміт США і Росії, в рамках якого пройшли переговори президента Штатів Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна, відбувся 16 червня в Женеві.

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У Держдепі США за підсумками зустрічі Байдена і Путіна сказали, що в ході зустрічі американський лідер заявив главі РФ Про підтримку України. При цьому вони обговорили аспекти реалізації Мінських угод щодо Донбасу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон не має наміру скасовувати санкції проти Росії, які були введені через агресію Москви проти Києва.