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У США пояснили, чому Захід "проковтне" нове вторгнення Путіна в Україну

16 травня 2021, 00:19

Сюрпризи з боку Кремля можуть послідувати в недалекому майбутньому, говорить Деніел Гуре.

армія, військові, Росія, рф, солдат
/ Facebook/mod.mil.rus

Найближчим часом Кремль може пред'явити територіальні претензії своїм сусідам, заявив колишній високопоставлений співробітник Пентагону Деніел Гуре.

"Якщо Путін вирішить атакувати, скажімо, Україну, проникнути глибше на її територію, якщо Росія вирішить, наприклад, поглинути Білорусь, чи піде Захід на ризик ядерного конфлікту з Росією? У аналітиків є сумніви навіть щодо того, як НАТО відповість на російську загрозу щодо країн Балтії", - заявив він у коментарі на Радіо Свобода.

За його словами, проблема полягає в тому, що поле зору Путіна обмежене в кращому випадку середньостроковою перспективою.

"Оцінюючи Росію, її перспективи, американські аналітики не бачать нічого хорошого. Я думаю, що в такій ситуації сюрпризи з боку Кремля можуть послідувати в недалекому майбутньому", – додав Гуре.

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Нові звинувачення Путіна на адресу України:

  • Раніше Путін прокоментував кримінальну справу проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука.
  • В ході засідання Радбезу РФ він нагадав про те, що Медведчук активно працював з російською стороною.
  • На його думку, Україну перетворюють на антипод Росії.
  • "В якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якої ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації новини", - вирішив господар Кремля.
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