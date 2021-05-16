У США пояснили, чому Захід "проковтне" нове вторгнення Путіна в Україну

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Найближчим часом Кремль може пред'явити територіальні претензії своїм сусідам, заявив колишній високопоставлений співробітник Пентагону Деніел Гуре.

"Якщо Путін вирішить атакувати, скажімо, Україну, проникнути глибше на її територію, якщо Росія вирішить, наприклад, поглинути Білорусь, чи піде Захід на ризик ядерного конфлікту з Росією? У аналітиків є сумніви навіть щодо того, як НАТО відповість на російську загрозу щодо країн Балтії", - заявив він у коментарі на Радіо Свобода.

За його словами, проблема полягає в тому, що поле зору Путіна обмежене в кращому випадку середньостроковою перспективою.

"Оцінюючи Росію, її перспективи, американські аналітики не бачать нічого хорошого. Я думаю, що в такій ситуації сюрпризи з боку Кремля можуть послідувати в недалекому майбутньому", – додав Гуре.

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