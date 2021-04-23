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У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві

23 квітня 2021, 10:14

У Держдепі заявили про те, що спостерігають за ситуацією з переміщенням військ РФ в захопленому Криму.

Армію РФ відводять з Криму
У РФ заявили про відведення військ з Криму / Facebook/mod.mil. rus

Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази.

Як повідомляє Інтерфакс, 23 квітня війська (сили) Південного військового округу і повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, "приступили до повернення в пункти постійної дислокації".

"В даний час військові підрозділи і з'єднання здійснюють марші на залізничні станції навантаження і аеродроми, здійснюють навантаження на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації", - сказано в повідомленні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що заява міністра оборони Російської Федерації про відведення військ від кордонів України стала результатом роботи української влади спільно із західними партнерами.

Як підкреслив він в ефірі 1+1, Україна має безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів.

"І я абсолютно впевнений в тому, що і новина, про яку ви сказали (заява міністра оборони РФ про відведення військ від кордонів України, - УНІАН), є результатом роботи президента, його команди і, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією", - заявив він.

Єрмак переконаний, що результати роботи і факти говорять набагато краще необґрунтованої критики. "Ми вже чули і щодо відеоконференції, про яку так багато говорили, але всі побачили, як проходив візит президента України Володимира Зеленського до Парижа, під час якого президент Франції сидів біля президента України і розмовляли з канцлером Німеччини", - додав керівник офісу президента.

читайте такожЗеленський оцінив відведення російських військ від кордонів УкраїниУ свою чергу прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс в ході чергового брифінгу заявив, що США знають про заяву Росії відвести війська від кордонів України і стежать за ситуацією.

"Ми чули оголошення Росії, що вона почне відведення військ від кордонів України. Ми чули слова, будемо чекати справ. Ми будемо уважно спостерігати за ситуацією", - сказав Прайс.

Представник Держдепартаменту підкреслив, що російській владі дали зрозуміти, що вони повинні утриматися від ескалаційних дій на кордоні з Україною, зупинити посилення військової присутності в окупованому Криму і перестати блокувати судноплавство в частині Чорного моря.

Прайс додав, що США продовжать надавати допомогу Україні для захисту від російської агресії, в тому числі шляхом поставок "оборонних літальних озброєнь". При цьому він не став розкривати конкретних деталей можливих майбутніх поставок.

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Відведення військ РФ від кордонів України:

  • Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
  • В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
  • Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
новини Росії новини України новини Криму Андрій Єрмак
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