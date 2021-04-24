У США оцінили загрозу повномасштабної війни РФ проти України

У США не виключили удару РФ по Україні / Facebook/mod.mil. rus

Виключати повномасштабної атаки Росії на Україну не можна, заявив колишній високопоставлений співробітник Пентагону з питань Росії та України адміністрації Барака Обами Евелін Фаркас.

"Я не виключаю цього. Це дуже небезпечна ситуація, і зараз можливості Путіна практично безлімітні у питанні першого кроку. Думаю, питання в тому, яка його мета. Адже якщо він захопить більше території України, буде величезна міжнародна реакція, передусім, від Європи та США. Ми вже чітко заявляємо, що будуть суворі наслідки", - сказав він у коментарі Голосу Америки.

У свою чергу старший експерт аналітичного центру Інститут Гадсона у Вашингтоні Браян Кларк також думає, що говорити про перспективу війни навряд чи можна, однак, можливо, ідеться про вторгнення: "Думаю, повномасштабний конфлікт дуже малоймовірний. Очевидно, Росія змогла випрацювати свої методи оперування у "сірій зоні".

Він не виключив спробу РФ просочитися в міста на узбережжі Азовського моря і отримати фактичний контроль над сухопутним проходом в Крим, по якому вони зможуть перекидати російські війська, а також отримати фактичний контроль над узбережжям Азовського моря.

Разом з тим конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер сказав: "Думаю, це можливо, бо подивіться, як діє Росія: провокує реакцію, а потім називає цю реакцію – провокацією. Це те, що сталось у Грузії та продовжує відбуватись в Україні".

Він додав: "Росія вірить, що всюди, де є російськомовне населення, вони мають право приходити і "захищати" їх як виправдання вторгнення. Тож думаю, це цілком реальне занепокоєння. І думаю, ми були б дурнями, щоб це ігнорувати. Я знаю, українці теж цим занепокоєні, військовики – напоготові, сподіваюсь, до цього не дійде, але ми, безперечно, маємо тиснути на росіян. Ми визнаємо, що Росія – важлива сила, подобаються вони нам чи ні, але вони не можуть просто так вторгатись до сусідів".

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