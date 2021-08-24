У США пообіцяли допомогти Києву в захисті від агресії РФ і натякнули на просування в НАТО

У США зробили заяву про підтримку України / УНІАН

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це йдеться в заяві держсекретаря з привітаннями України з 30-ю річницею проголошення незалежності, розміщеній на сайті Держдепу США.

За його словами, демократична, процвітаюча і безпечна Україна в інтересах не тільки українського народу, а й в інтересах США і міжнародного співтовариства.

"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у ваших зусиллях по досягненню ваших євроатлантичних прагнень, відновленню і забезпеченню міжнародно визнаних кордонів України і захисту від агресії Росії", - сказав держсекретар США.

Водночас він звернув увагу на те, що зусилля української влади з реформування є ключовими для досягнення цих цілей.

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"Ми залишаємося вашим близьким партнером, коли ви працюєте над просуванням антикорупційних зусиль, сприянням економічному зростанню і виконанням обіцянок Революції Гідності. Сполучені Штати прагнуть зміцнити наші відносини з Україною", - додав Блінкен.

читайте такожЗустріч з Байденом і обговорення загроз СП-2: у Зеленського розкрили деталі візиту до Вашингтона

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.