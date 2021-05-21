У столиці "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від копів

"героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції / УНІАН

У столиці жінка припаркувала своє авто з порушенням правил, а після того, як приїхав евакуатор і занурив легковик, вилізла на спецтранспорт, щоб її машину не забрали на штрафмайданчик, відео було оприлюднено на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

"Оборона" авто Toyota від зазіхань евакуатора сталася на вулиці Волоській біля Контрактової площі.

На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню парковки" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася, міцно вчепилася в свій легковик, голосно кричала.

"Ви не маєте права!... Я не сльозу!... Приберіть руки!..."- обурювалася господиня Toyota.

У підсумку " коп " спустився з евакуатора, і почав спілкуватися з водієм спецтранспорту.

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У коментарях до публікації користувачі Мережі почали активно обговорювати ситуацію і гадати, чим же закінчилася така "оборона" легковика - забрали її в результаті на штрафмайданчик, або її залишили водієві, дозволивши сплатити штраф.

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