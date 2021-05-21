У столиці "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від копів

На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню парковки" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася.
У столиці жінка припаркувала своє авто з порушенням правил, а після того, як приїхав евакуатор і занурив легковик, вилізла на спецтранспорт, щоб її машину не забрали на штрафмайданчик, відео було оприлюднено на Facebook-сторінці Київ Оперативний.
"Оборона" авто Toyota від зазіхань евакуатора сталася на вулиці Волоській біля Контрактової площі.
На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню парковки" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася, міцно вчепилася в свій легковик, голосно кричала.
"Ви не маєте права!... Я не сльозу!... Приберіть руки!..."- обурювалася господиня Toyota.
У підсумку " коп " спустився з евакуатора, і почав спілкуватися з водієм спецтранспорту.
читайте такожПідвищення цін і жорсткий контроль: Кабмін поміняв правила паркування
У коментарях до публікації користувачі Мережі почали активно обговорювати ситуацію і гадати, чим же закінчилася така "оборона" легковика - забрали її в результаті на штрафмайданчик, або її залишили водієві, дозволивши сплатити штраф.
"П'яні ДТП" - про що раніше писав Главред:
- У ніч на 1 травня в Києві на бульварі Лесі Українки п'яний 26-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 порушив правила дорожнього руху, намагався сховатися від поліцейських і врізався в дерево і в опору світлофора.
- Загинули 18-річна пасажирка машини. У салоні також перебувала 19-річна дівчина, вона вижила.
- У Києві, 17 травня, на північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік. Після аварії водій намагався втекти з місця ДТП.
- Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.