У столиці розлючений відвідувач підпалив кафе

У Києві чоловік підпал кафе

У Києві чоловік підпалив кафе на вулиці Шолом Алейхема через " неякісне обслуговування", повідомляє поліція столиці у вівторок, 3 серпня.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, а правоохоронці затримали чоловіка, причетного до підпалу.

"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив її", - сказано в повідомленні.

У результаті інциденту ніхто з відвідувачів або персоналу закладу не постраждав. Проте вогонь пошкодив інтер'єр залу.

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"Палій виявився раніше не судимий 35 - річний киянин, якого затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали в поліції.

Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше масштабна пожежа трапилась в Одесі. У селі Нерубайське загорілися складські приміщення. Полум'я охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння було залучено 84 особи та 22 одиниці техніки. Жертв і постраждалих немає.

Також раніше повідомлялося про те, що на території Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі спалахнула пожежа. Наразі причини не встановлено, проте правоохоронці підозрюють, що це підпал.