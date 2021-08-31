У столиці в меню фуд-простору з'явився сендвіч за шалені гроші

У Києві продають сендвіч за шалені гроші

Цього місяця в столиці відкрилося новий фуд-простір Рейтарська Circle. Одним з його резидентів став Японський Привіт, до меню якого ввели сендвіч кацу-сандо з яловичиною вагю вартістю 2200 гривень, пише Новое время.

Користувачі Мережі вже встигли пожартувати і запропонувати купувати цю вишукану страву в розстрочку.

Японський Привіт - новий формат рестораторів Михайла і Дарини Кацуріних, які раніше відкрили Китайський Привіт, В'єтнамський Привіт, Тайський Привіт. Меню закладу дуже широке, але одна страва змогла звернути на себе особливу увагу в соцмережах — сендвіч кацу-сандо з яловичиною вагю вартістю 2 200 гривень.

Під постом ресторану в Instagram люди прокоментували "що були, впевнені, що це помилка в меню " і запитали, чому страва коштує так дорого. Один з користувачів також написав, що "у хіпстерів можуть бути гроші на псевдо-гунбао, але на вагю за $80 — навряд чи".

Кацу-сандов - це традиційний японський сендвіч з білим хлібом, свіжою капустою, домашнім соусом тонкацу (з яблуками, морквою і цибулею), а також — стейком з японської мармурової яловичини класифікації А5 вагю. Саме останній інгредієнт і сформував чималу вартість страви - в середньому, по Києву 100 грам такого м'яса обійдеться в 700-800 гривень.

Реклама

Раніше Главред писав про те, що у Львові швейцар промовив гасло "Слава Україні! Героям слава"1,2 млн разів і потрапив до Книги рекордів України.

Як повідомляє пресслужба ресторану Криївка, де працює чоловік, Микола Панченко працює в закладі з 2007 року.

За цей час він встиг 1,2 млн разів повторити гасло "Слава Україні! Героям слава". Цю цифру встановили враховуючи статистику відвідуваності закладу.