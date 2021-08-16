У столичному кафе жінка відбила відвідувачу внутрішні органи

Жінка жорстоко побила чоловіка / НПУ

У Києві на Оболоні клієнтка кафе відбила чоловікові, який сидів за сусіднім столиком, внутрішні органи. Жінка влаштувала таку бійку, що чоловіка госпіталізували в лікарню з важкими травмами.

Як передають у главку поліції, інцидент трапився в понеділок, 16 серпня.

"Правоохоронці встановили, що в кафе між двома компаніями відпочивальників виник конфлікт. Бійку почала жінка, яка кілька разів вдарила кулаком одного з хлопців по голові і по тулубу. 28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки і нирки", - розповіли в поліції.

Копи, які прибули на місце злочину, затримали жінку та повідомили їй про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Виявилося, що до напів смерті чоловіка побила 39-річна уродженка Полтавської області. На даний момент суд взяв жінку під цілодобовий домашній арешт. Якщо провину доведуть, то полтавчанці загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, раніше у Києві двоє братів до смерті побили бездомного. Вони накинулися на чоловіка з кулаками, а потім пішли. Той помер.

Також раніше, неадекватний чоловік з Херсонської області вбив копа і підрізав медика, які приїхали за викликом його матері. Жінка повідомила, що з рота її сина йде піна.