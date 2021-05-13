У столичному метрополітені відреагували на обшуки

У повідомленні підкреслюється, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб.
У київському метрополітені відреагували на обшуки, ініційовані через можливу несплату податків на суму 9 мільйонів гривень при будівництві метро на Виноградар, повідомляється на сторінці метрополітену в Facebook.
"КП Київський метрополітен відкритий до проведення перевірок та надання документації для проведення робіт з будівництва метро на Виноградар в межах законодавчих повноважень відповідних структур", - запевняють у пресслужбі підприємства.
При цьому в повідомленні підкреслюється, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб.
"Однозначно підтримуємо нульову толерантність до корупції і готові до спільної роботи з Київською міською прокуратурою та з ГУ ДФС у м. Києві", - додали в КП Київський метрополітен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Колективи столичного метрополітену та Київпастрансу звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.
- У їхньому зверненні йдеться, що минулого року метрополітен закінчив рік зі збитком в 1 млрд 175 млн гривень, а за прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток в 3 млрд 421 млн гривень.
- Сьогодні в офісі комунального підприємства "Київський Метрополітен" співробітники столичної прокуратури та Держфіскальної служби проводять обшуки в рамках кримінального провадження. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Автор: Катерина Трохимчук