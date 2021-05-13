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У столичному метрополітені відреагували на обшуки

13 травня 2021, 21:35

У повідомленні підкреслюється, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб.

Метро, Харків
У метрополітені відреагували на обшук / metro.kharkov.ua

У київському метрополітені відреагували на обшуки, ініційовані через можливу несплату податків на суму 9 мільйонів гривень при будівництві метро на Виноградар, повідомляється на сторінці метрополітену в Facebook.

"КП Київський метрополітен відкритий до проведення перевірок та надання документації для проведення робіт з будівництва метро на Виноградар в межах законодавчих повноважень відповідних структур", - запевняють у пресслужбі підприємства.

При цьому в повідомленні підкреслюється, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб.

"Однозначно підтримуємо нульову толерантність до корупції і готові до спільної роботи з Київською міською прокуратурою та з ГУ ДФС у м. Києві", - додали в КП Київський метрополітен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Колективи столичного метрополітену та Київпастрансу звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.
  • У їхньому зверненні йдеться, що минулого року метрополітен закінчив рік зі збитком в 1 млрд 175 млн гривень, а за прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток в 3 млрд 421 млн гривень.
  • Сьогодні в офісі комунального підприємства "Київський Метрополітен" співробітники столичної прокуратури та Держфіскальної служби проводять обшуки в рамках кримінального провадження. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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