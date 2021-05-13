У столичному метрополітені відреагували на обшуки

У метрополітені відреагували на обшук / metro.kharkov.ua

У київському метрополітені відреагували на обшуки, ініційовані через можливу несплату податків на суму 9 мільйонів гривень при будівництві метро на Виноградар, повідомляється на сторінці метрополітену в Facebook.

"КП Київський метрополітен відкритий до проведення перевірок та надання документації для проведення робіт з будівництва метро на Виноградар в межах законодавчих повноважень відповідних структур", - запевняють у пресслужбі підприємства.

При цьому в повідомленні підкреслюється, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб.

"Однозначно підтримуємо нульову толерантність до корупції і готові до спільної роботи з Київською міською прокуратурою та з ГУ ДФС у м. Києві", - додали в КП Київський метрополітен.

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