У страшній ДТП на Херсонщині загинув з родиною відомий діяч "Свободи"

Едуард Жмутський з сім'єю / Олег Тягнибок / Facebook

Вчора, 8 червня, на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною і їх шестирічна дочка. Загиблий був видатним діячем партії ВО Свобода.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Також у важкому стані в лікарню була госпіталізована ще одна дитина - дівчинка 2004 року народження. Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Поблизу села Цукури Каховського району, на перехресті автодороги Одеса – Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка, зіткнулися автомобілі Audi Q7 і вантажівка Volvo з напівпричепом.

Встановлено, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка-Нова Каховка і виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Між транспортними засобами сталося зіткнення.

В результаті ДТП водій позашляховика Audi, його 42-річна дружина і 6-річна дочка отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. У позашляховику також перебувала ще одна дочка подружжя, якій 16 років. Зараз дівчина перебуває в непритомному стані з важкими травмами в центральній лікарні Нової Каховки.

Фото з місця ДТП / Нацполіція

Як повідомив керівник ВО Свобода Олег Тягнибок на своїй сторінці в Facebook, в результаті ДТП загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною Мариною і молодшою дочкою Златою (6 років).

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Нагадаємо, раніше у Вінниці наприкінці травня жінка за кермом авто збила хлопчика, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння - рівень алкоголю в крові в 16 разів перевищував норму.

Водій не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар, врізалася в паркан і наїхала на 13-річного Андрія Тарасюка.

43-річну автоледі затримали і до обрання запобіжного заходу відправили в слідчий ізолятор тимчасового утримання. Пізніше її випустили під домашній арешт.

Потерпілий отримав проникаючу черепно-мозкову травму з пошкодженням кори головного мозку, у нього є переломи ніг і рук. Хлопчик потрапив до реанімації і був у комі, йому зробили операцію.