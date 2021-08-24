У страшній ДТП на Житомирщині загинув український рекордсмен та його 10-річна донька (фото)

У ДТП загинув Валентин Черненко / фото Facebook

Днями в аварії загинув українець, який здійснив один з найграндіозніших рекордів сучасності – одиничний піший перехід з Києва до Лісабона довжиною 5477 км. Цей рекорд Валентин Черненко встановив у 2019 році.

"22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі. Це вона на старті подарувала татові у далеку подорож свою іграшку, яка стала в дорозі для Валентина щасливим талісманом..." – написала керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова в Facebook.

Житомирська поліція підтвердила, що аварія сталася вночі 22 серпня на позначці 100 кілометрів траси Київ – Ковель – Яготин, біля села Різня. Зазначається, що автомобіль "Ланос", за кермом якого перебував Черненко, зіткнувся з "Ауді". Український рекордсмен разом зі своєю 10-річною дочкою загинули на місці.

Місце ДТП / прес-служба поліції Житомирщини

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