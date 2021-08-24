У страшній ДТП на Житомирщині загинув український рекордсмен та його 10-річна донька (фото)

Валентин Черненко встановив рекорд України у 2019 році, зробивши самотній піший перехід з Києва до Лісабона.
Днями в аварії загинув українець, який здійснив один з найграндіозніших рекордів сучасності – одиничний піший перехід з Києва до Лісабона довжиною 5477 км. Цей рекорд Валентин Черненко встановив у 2019 році.
"22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі. Це вона на старті подарувала татові у далеку подорож свою іграшку, яка стала в дорозі для Валентина щасливим талісманом..." – написала керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова в Facebook.
Житомирська поліція підтвердила, що аварія сталася вночі 22 серпня на позначці 100 кілометрів траси Київ – Ковель – Яготин, біля села Різня. Зазначається, що автомобіль "Ланос", за кермом якого перебував Черненко, зіткнувся з "Ауді". Український рекордсмен разом зі своєю 10-річною дочкою загинули на місці.
Коротко про Валентина Черненка та його рекорд
- Валентин Черненко був професійним хокеїстом, а після завершення кар'єри став професійним мандрівником.
- У 2019 він за 161 день один і пішки перейшов з Києва до Лісабона – 5477 кілометрів через всю Європу. З подорожі він повернувся з величезним досвідом. Але і схуд на 5 кілограмів.
- Таким чином він встановив рекорд – найдовший піший похід, здійснений українцем.
- Пройти пішки вже навколо світу – Валентин не планував, тому що, така подорож могла тривати і 5 років.