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У моторошній ДТП у Запорізькій області загинула ціла сім'я

25 серпня 2021, 22:07

Водій Opel Astra не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і врізався в Mersedes-190.

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У Запорізькій області 20 серпня на трасі Київ-Сімферополь в страшній аварії загинула вся сім'я. Водій Opel Astra не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і врізався у Mersedes-190. Всередині знаходилися двоє дорослих і троє дітей. Не вижив ніхто.

Як повідомляє поліція Запорізької області, за попередніми даними, Opel Astra вилетів на зустрічну смугу і здійснив лобове зіткнення з Mersedes-190.

Від удару Mersedes вилетів до кювету і перекинувся. Машина спалахнула.

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У салоні перебував 47-річний водій Юрій Внуков, його 34-річна цивільна дружина Олена Касимова. Також із дорослими в салоні їхали 9-річна онучка водія Дарина, і дочки Олени - 11-річна Аліна та 14-річна Олександра. Всі вони загинули.

31-річний водій Opel та його 32-річна пасажирка були травмовані. Чоловіка після операції взято під варту.

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Олена та Юрій зустрілися три роки тому. Сім'я родом з Харківської області, з села Циркуни. Тієї ночі вони вирушили на відпочинок до моря, в Кирилівку.

"Хотіли, щоб діти перед школою трохи набралися сил. Правда, старша дочка Саша дуже не хотіла їхати. Але було прийнято рішення, що поїдуть всі", – зітхає знайома сім'ї.

Як повідомляв Главред, вранці 24 липня на трасі в Польщі автобус з українцями потрапив у страшну ДТП. В результаті аварії до лікарні госпіталізували 10 осіб, троє з них у важкому стані.

17 липня в аварію потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. На момент ДТП в салоні перебували 40 осіб, всі - громадяни України.

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