У Сумах чоловік двічі по-звірячому зґвалтував у машині і п'ять годин знущався над дівчиною

Чоловік зґвалтував дівчину / Нацполиция

У Сумах чоловік протягом п'яти годин утримував 18-річну дівчину у своєму автомобілі та зґвалтував її.

Як повідомляє поліція області, злочин стався 30 серпня, його жертвою стала 18-річна дівчина.

Повідомляється, що зловмисник скористався безпорадним станом дівчини і зґвалтував її на березі річки. Потім він затягнув її на заднє сидіння автомобіля і катався з нею по місту.

Через кілька годин він заїхав у ліс, де знову зґвалтував жертву. Але уникнути покарання йому не вдасться, дівчина звернулася в поліцію.

Ґвалтівником виявився 36-річний житель обласного центру, який раніше був судимий.

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"Зараз дівчині надана необхідна медична допомога і передана на піклування батькам", - повідомляють в поліції.

А зловмиснику пред'явили звинувачення за двома статтями: ч. 2 ст. 146 "незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч. 2 ст. 152 "згвалтування".

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.