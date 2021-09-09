У супермаркетах Києва з'явився смертельно небезпечний енергетик

Напій вже вилучають з прилавків / Фото pixaby

У супермаркетах Києва з'явився небезпечний напій. В енергетиці Hell Focus виявлено отруйну речовину. Товар вже знімають з прилавків.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області, в напої знайдено оксид етилену.

"Система швидкого реагування на харчові продукти та корми (RASFF) виявила в напої Hell Focus несанкціоновану речовину - оксид етилену", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що напої потрапляли в Україну від угорської компанії Hell Energy Magyaroszag Kft. У Києві її представляє ТОВ "Хелл Енерджі Дрінкс".

Держпродспоживслужба настійно попередила операторів ринку про негайне вилучення харчового продукту з обігу. Причому товар повинен зникнути з прилавків за два дні.

Чим небезпечний оксид етилену

Це - безбарвний газ, який при вдиханні може викликати подразнення слизової оболонки носа, почервоніння очей, кашель, печіння в роті, задишку. А при контакті зі шкірою він викликає почервоніння, утворення виразок, алергічний дерматит. Також речовина здатна викликати головний біль, розлад шлунка. Крім того, вона канцерогенна.

Нагадаємо, раніше у Києві були виявлені небезпечні дитячі іграшки з Китаю. Це - жаби з серії Звірята-малята, які містять величезну кількість свинцю. Його в 164 рази більше допустимої норми.