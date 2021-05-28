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Заступник голови Митної служби Черкаський розповів, що потрібно для повного викорінення контрабанди

28 травня 2021, 10:07

Заступник голови ДМСУ Черкаський зосередив основну увагу на боротьбі з контрабандою зброї, наркотиків, бурштину та лісоматеріалів.

Митниця, контрабанда
Митники відзвітували про боротьбу з контрабандою

Січневі кадрові перестановки в керівному складі Державної митної служби України призвели до позитивної динаміки боротьби з контрабандою. Однак для остаточного викорінення цього явища необхідні політична воля і підтримка парламентом ініціативи наділення ДМСУ більш широкими повноваженнями, зокрема - правом оперативно-розшукової діяльності, розповів в інтерв'ю Фактам заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський.

Лише за перший місяць роботи нового керівництва ДМСУ план надходжень до держбюджету митних платежів, у тому числі за рахунок боротьби з контрабандою, перевиконано на 11 млрд грн.

Загалом статистика втрат від реалізації схем безмитного ввезення в Україну товарів, у тому числі заборонених – зброї та наркотиків, свідчить про астрономічні суми. Щорічно втрати бюджету обчислюються в 100-150 млрд грн. Однак, за словами Черкаського, збиток всієї економічної системи України набагато більший.

"Економічна безпека країни - це ж не тільки доходи бюджету. Завдання митниц і- захист економіки як системи. І якщо в Україні закривається підприємство, яке виробляє текстиль або взуття, через те, що хтось ввозить імпортні товари без сплати ПДВ і мит, за заниженою митною вартістю, це теж збиток. І для економіки, і для бюджету. Але як це порахувати? Так що питання не в конкретній сумі збитку. Ми і так розуміємо, що він величезний. Питання - у вигідній Україні економічній та митній політиці, яку необхідно реалізовувати", - говорить Руслан Черкаський.

З перших днів роботи на посаді заступника голови ДМСУ Черкаський зосередив основну увагу на боротьбі з контрабандою зброї, наркотиків, бурштину та лісоматеріалів. Результати говорять самі про себе. У поточному році співробітники митниці припинили контрабандне ввезення в Україну близько 2,3 тонн наркотичних речовин і прекурсорів, без урахування таблеток і ампул з різними нарковмісними рідинами.

"У квітні, у вантажі з картоплею, який прямував з Ірану в Україну, знайшли 213 кг героїну. Причому наркотик був захований в пластиковій упаковці, яка імітувала форму і розмір картоплі. Раніше понад півтони цього наркотику було виявлено серед динь, близько 300 кг – у паливному баку вантажного автомобіля, їх перевозили за маршрутом з Ірану до Австрії через Україну. А в січні в зоні дії Галицької митниці припинили спробу контрабанди більше тонни героїну, який ховали у вантажі з рисом! За цінами чорного ринку вартість партії-близько 2,3 млрд грн!" - констатував Черкаський.

Він зазначив також, що в 2020-2021 роках було припинено понад 20 спроб незаконного вивезення з України 800 кг бурштину і 250 спроб чорного експорту лісу-кругляка. Свої плоди принесло і посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів. За перший чотири місяці роботи держбюджет додатково отримав близько 420 млн грн.

Руслан Черкаський вважає, що колишня реформа митної системи була лише імітацією бурхливої діяльності. Для реальної, ефективної боротьби з контрабандою і сірими схемами, на думку заступника голови ДМСУ необхідні політична воля, підтримка Верховної Ради і громадськості.

"Виходячи з аналізу міжнародного досвіду, право на оперативно-розшукову діяльність Державній митній службі України, я вважаю, необхідне. Таке право є у митних адміністрацій провідної країни ЄС - Німеччини, сусідньої з нами Польщі, у наших партнерів-США і безлічі інших країн... Необхідно реальне включення в цей процес Верховної Ради. Митний кодекс, а саме він встановлює "правила гри" в митній сфері, давно вимагає перегляду... крім того, є ціла низка змін до законодавчого поля, також уніфікація митних зборів, які дозволили б нам працювати ефективніше", - говорить Черкаський.

Заступник голови ДМСУ висловив сподівання, що до кінця поточного року вдасться сформувати кістяк служби з числа професійних і сумлінних митників і за рахунок переведення на контракти підвищити рівень їх заробітних плат приблизно вдвічі. А з 2022 року – ще приблизно в 1,5-2 рази.

"Маю велику надію, що в поточному році вийде провести всі необхідні структурні трансформації, щоб Україна отримала митницю, якою можна пишатися", - резюмував Руслан Черкаський.

митниця новини України
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