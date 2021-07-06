У Тернополі автомат з іграшками ледь не вбив маленьку дівчинку

Ігровий автомат ледь не вбив дитину / УНН

Восьмирічну дівчинку в Тернополі вдарив струмом автомат з іграшками, дитина перебуває у лікарні. Удар був такої сили, що дівчинку відкинуло на асфальт. До лікарні її доставили із сильними опіками. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

"Нещасний випадок трапився 5 липня близько 18:30 на зупинці громадського транспорту в центрі міста. Там стояв автомат із іграшками, і дитина підійшла до нього, щоб спробувати щось дістати. Коли неповнолітня торкнулася "кран-машини", її вдарило струмом і відкинуло на асфальт. Дитину з термічними опіками доставили до лікарні", - сказано в повідомленні.

Поліцейські виявили, що в автоматі було розбите скло. Вони встановили власника автомата, вилучили пристрій і направили на експертизу.

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Раніше Главред писав про те, що в Житомирській області 11-річного хлопчика привезли до лікарні з кульовим пораненням з пневматичної рушниці.У нього вистрілив 13-річний друг.

Вчора, 4 липня, до Пулинської лікарні з пораненням потрапив 11-річний хлопчик, який гостював у селі Бастова Рудня. Як з'ясувалося, в нього з пневматичної рушниці під час розваг потрапив 13-річний товариш. У постраждалого хлопчика діагностували поранення грудної клітини і надалі прооперували в обласній дитячій лікарні.