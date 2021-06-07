У Тернополі горе-мати зав'язала пакети на голову своїм малюкам та душила їх

Мати хотіла вбити власних дітей / pixabay

У Тернополі горе-мати хотіла вбити двох дітей. Побачивши це, сусідка викликала поліцію і медиків, пише Нацполіція області.

За даними поліції, інцидент стався 5 червня. До копів звернулася жінка, яка повідомила, що її сусідка ймовірно душить своїх малолітніх дітей.

На місце події прибули медики та правоохоронці. На той момент 4-річна дівчинка лежала без свідомості з пакетом на голові. Дитину реанімували та госпіталізували до обласної лікарні.

Генеральний директор Центру ЕМП Тернопільщини Михайло Джус у Facebook уточнив, що інцидент трапився о 8:29 на вулиці Київській. Він зазначив, що в обох дітей виявили травми.

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"До травмованих хлопчика і дівчинки швидку і поліцію викликали сусіди. Із закритими черепно-мозковими травмами обох потерпілих, після наданої медичної допомоги, було госпіталізованодо обласної дитячої лікарні", - повідомив Михайло Джус.

У поліції ж додали, що 5-річного хлопчика згодом забрала бабуся. Життю дівчинки нічого не загрожує.

Матір дітей доставили до спеціалізованого медичного закладу. Жінці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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