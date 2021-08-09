У Тернополі шахраї "кинули" на 1,5 млн близько 200 українців, які шукали роботу за кордоном

До складу групи входило п'ять осіб, зокрема двоє організаторів і троє виконавців / tp.npu.gov.ua

Подружжя з Тернополя організувало злочинний "бізнес". Разом із ще трьома спільниками вони створили кілька юридичних компаній для надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном.

При цьому ліцензії на такий вид діяльності фірми не мали. Як повідомили у пресслужбі поліції, шахраї обдурили 192 громадянина, які мали намір поїхати на роботу за кордоном. Заподіяна потерпілим шкода становить півтора мільйона гривень.

Шахраї розміщували оголошення в Інтернеті, в своїх офісах вони брали у людей гроші та обіцяли за два місяці відправити клієнтів на роботу. Коли закінчувався термін, то офіси вже були закриті, а телефони не відповідали. Далі - нові офіси з'являлися за іншими адресами і все починалося спочатку, передає ТСН.

Викрили злочинну діяльність зловмисників співробітники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Нацполіції та працівниками поліції Тернопільщини. Заходи проходили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та вилучили речові докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність.

На даний момент чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.

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Як повідомляв Главред, в Чехії підприємці активно шукають на роботу українців і заохочують високими зарплатами. Обіцяють від 30 до 90 тисяч гривень на місяць. Найбільше чеські підприємці потребують різноробочих на харчових виробництвах, електриків та різноробочих на складах.

20 липня посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців, розповіли представили в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ.