У Тернополі загинула юна школярка: підозрюють, що повісилася

У Тернополі на вулиці імені Володимира Великого у понеділок, 4 жовтня, о 22:59 знайшли мертвою 15-річну дівчину. Про це передавати генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільської області Михайло Джус у соцмережі Facebook.

"Дівчина вчинила суїцид через повішення. На жаль, медикам екстреної допомоги довелося констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади швидкої", — повідомив медик.

Портал ТСН з посиланням на власні джерела в тернопільських правоохоронних органах інформацію про смерть 15-річної дівчини підтвердили.

За попередньою версією подій, дівчина була ученицею 10 класу однієї зі шкіл Тернополя.

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Загиблі пенсіонери залишили прощальну записку, в якій просили нікого не звинувачувати в їх смерті.