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У Тернополі родичі з Канади заразили коронавірусом гостей на весіллі

26 серпня 2021, 19:32

Медик каже, що кілька гостей з весілля потрапили до лікарні на стаціонарне лікування з ускладненнями COVID-19.

коронавірус
У Тернополі на весіллі гості заразилися коронавірусом / Фото Reuters

У Тернополі українці, які прилетіли з Канади до родичів на весілля, заразили коронавірусом половину гостей - вони інфікували інших попри те, що були вакциновані двома дозами Pfizer у Канаді за кілька місяців до повернення в Україну і мали паспорт вакцинації.

"По дорозі в Україну у них піднімається температура до 38 градусів, але при перетині кордону вони спокійно її перетинають, адже у них є паспорт вакцинації. Через день вони йдуть на весілля, де з гостями добре проводять час. Через три дні половина гостей відзначає підняття температури і симптоми "ковіду". Люди йдуть здавати тести і отримують позитивні результати на COVID-19. Канадські родичі також здають ПЛР-тест і у них підтверджується COVID-19", - написав головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.

Медик каже, що кілька гостей з весілля потрапили до лікарні на стаціонарне лікування з ускладненнями COVID-19.

"А наші герої з Канади були дуже здивовані і не вірили в те, що у них може бути "ковід", тому що вони вакциновані!",- зазначив лікар.

Тарас Жиравецький зазначив, що важливо пам'ятати, що вакциновані люди також є в групі ризику захворіти і можуть заразити тих, з ким контактують.

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"Ось такі цікаві пригоди можуть траплятися тоді, коли ми замість того, щоб робити швидкі тести або ПЛР-тести, чомусь приймаємо рішення, що сертифіката вакцинації буде достатньо при перетині кордону, а потім маємо зараження цілого весілля", - підсумував медик.

Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Його госпіталізували разом з матір'ю.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус очне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.

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весілля вакцины Вакцина коронавірус новини Тернополя Тарас Жиравецький
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