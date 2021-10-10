У Тернополі зафіксовано випадок сибірської виразки / Reuters

В Україні зафіксовано випадок сибірської виразки. У Тернополі в зоокуточку парку "Топільче" загинув поні. На місці події запроваджено карантин.

В Держпродспоживслужбі повідомили, що під час дослідження патологічного матеріалу регіональною державною лабораторією було встановлено захворювання на сибірку.

На території зоокуточка провели дезінфекцію, місце, де жив і гуляв поні, обпалили вогнем. Усіх інших тварин вакцинували від сибірської виразки, а працівникам зоокуточка призначили курс антибіотиків.

Жителів міста закликали припинити годувати з рук тварин у зоокуточку, а також не вигулювати поруч собак, оскільки це може бути небезпечним.

На території зоокуточка і парку "Топільче" взяли на дослідження проби води і ґрунту на наявність спор сибірської виразки.

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"На сьогодні триває спостереження за здоров'ям тварин зоокуточка. Фахівці ветеринарної медицини вживають заходи відповідно до плану. За контактними особами здійснюється медичне спостереження", - заявили в Держпродспоживслужбі.

Довідка

Сибірська виразка — гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке спричинює Bacillus anthracis, що перебігає в людей найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункулу, набряку та регіонарного лімфаденіту на тлі гарячки та інтоксикації, рідше з ураженням легеневої, кишкової систем і генералізацією процесу. Назву хвороба в світі отримала від схожості забарвлення чорного різновиду вугілля — антрациту — і центральної зони сибіркового карбункулу. В Україні ще використовують, в тому числі і в офіційних медичних документах, стару назву "сибірка", що мала поширення в країнах колишнього СРСР, повідомляє Вікіпедія.

Основне джерело інфекції — хворі на сибірку переважно травоїдні тварини (велика і дрібна рогата худоба, коні, віслюки, мули, верблюди, олені, кролі, зайці).

Тяжче перебігає хвороба при локалізації карбункулів на голові, шиї й, особливо, на слизових оболонках губ і носа.

Нагадаємо, раніше в Саратському районі Одеської області був зафіксований спалах сибірської виразки. За інформацією медиків, пацієнт розводив тварин і від них заразився. У хворого підвищилася температура тіла, на правій гомілці з'явився фурункул, який перейшов у виразку. За медичною допомогою він вчасно не звернувся і зателефонував сімейному лікарю лише через кілька днів.