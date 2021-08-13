У Тернопільській області 9-місячна дитина захворіла на "індійський" коронавірус: вона у лікарні / Reuters

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом з матір'ю.

Як повідомляє місцеве видання "Тернополяни", крім цього, в області на штам коронавірусу "Дельта" хворіють ще дві дитини. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

"У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в родині з'являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють відразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів", - заявила очільниця Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Раніше йшлося про те, що в Україні через циркуляцію штаму Дельта може статися спалах коронавірусу. Як заявив головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко, може повторитися ситуація, схожа на ізраїльську, де високий рівень вакцинації не запобіг новому спалаху.

Також раніше в Олександрівській лікарні Києва від коронавірусу "Дельта" помер чоловік. Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

Реклама

Крім того, в Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу "Дельта". Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксована перша смерть, спровокована Дельта-штамом.