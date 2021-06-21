У TikTok запустили новий небезпечний челленж, за який можуть "викрутити руки"

У TikTok запустили новий челленж / УНІАН

У Києві діти запустили в TikTok новий небезпечний челлендж, який тягне на статтю Кримінального кодексу України. Неповнолітні крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у Соцмережі, попереджають користувачі Facebook, пише rbc.

Вважається, що чим солідніша у блогера колекція з накраденого майна, тим він крутіший.

Цікаво, що в TikTok навіть є спеціальні акаунти, присвячені темі автомобільних ковпачків. Причому подібні ролики набирають десятки мільйонів переглядів.

Крім відповідальності, передбаченої законодавством України, за подібні дії дітвора може просто потрапити під гарячу руку автовласника.

"Якщо у когось останнім часом пропали ковпачки з коліс, то виною всьому нові тренди малолітніх. Якщо ж ви батьки і помітили вдома колекцію ковпачків, дайте добрий запотиличник і нехай назад піде вкрутить, тому що, якщо зловлять викрутять руки разом з вухами", - підписано опубліковане в Мережі відео.

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На кадрах підліток показує вкрадену колекцію автомобільних ковпачків.

Раніше Главред писав про те, що українська блогерка Марія Семенова знову потрапила в скандал. Цього разу вона з'явилася в прямому ефірі Instagram під час нової вечірки. На відео дівчина просто в прямому ефірі пила з пляшки алкоголь і приймала білу порошкоподібну речовину.

У коментарях підписники помітили, що це наркотики.