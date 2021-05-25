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У ТКГ різко відповіли на гучну заяву Лаврова про Донбас

25 травня 2021, 19:42
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Сергій Гармаш зазначив, що Росія продовжує використовувати Донбас як інструмент проти України.

Сергій Гармаш
Сергій Гармаш висловився про заяву Лаврова / ukr. radio

Член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш заявив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продемонстрував повну неадекватність, заявляючи, що Україна готує концтабори жителям Донбасу.

"Росія вже 7 років наполягає на тому, що вона не сторона конфлікту, що там воюють шахтарі, трактористи, російське озброєння, в тому числі Буки, вони купують в місцевих військторгах, хоча там ходить рубль чомусь. Ми знаємо кількість російських військових там. Коли було загострення, чомусь Марія Захарова з російського МЗС робила попередження, що якщо Україна піде в НАТО, то на Донбасі почнеться ескалація конфлікту. В інтерв'ю Лаврова Аргументам і Фактам він теж попереджає про те, що мілітаризація України не сприяє врегулюванню конфлікту", - заявив Гармаш, передає Україна 24.

За словами учасника переговорів щодо Донбасу,"це все говорить про те, що Росія використовує Донбас як інструмент проти України".

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"Лавров це навіть не приховує, каже, що Київ не хоче вирішувати проблему, тому що боїться, що якщо дасть особливий статус, то не зможе вести євроінтеграцію, вступ до НАТО. Чітко позначені цілі Росії в конфлікті, зрозуміло, чому вона його фінансує. Не можна говорити про міністра суміжної держави, що у нього не все гаразд з головою, але коли людина говорить про те, що Україна планує після отримання контролю над кордоном інтернувати населення регіону в концтабори, у мене виникає питання до російських психіатрів. Або людина абсолютно неадекватна, або вона просто наслухалася своєї ж пропаганди, щиро вірить і сама пропагує", - підкреслив член української делегації в ТКГ.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна планує після отримання контролю над російсько-українським кордоном на Донбасі провести "фільтрацію населення з інтернуванням всіх "неблагонадійних" в концентраційних таборах".

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Війна на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • Жителі Донбасу не хочуть війни з Києвом, заявив Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. При цьому він підкреслив, що зміна Мінських угод може призвести до "різанини на Донбасі".
  • Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
  • Незважаючи на те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.
війна на Донбасі ТКГ Сергій Гармаш
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