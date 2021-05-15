У ТКГ зробили важливу заяву щодо обміну полоненими

Коли відбудеться обмін полоненими / УНІАН

Член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Тетяна Іванова розповіла, що процес обміну полоненими між Україною та ОРДЛО може бути розблоковано.

За її словами, сторони вже зробили перший крок, хоча домовленості про обмін поки немає.

"Шанс є завжди, тим більше, що я бачу перші ластівки розблокування процесу обміну. Це перший крок - обмін списками. Дуже довго ми не могли наблизитися до цього кроку, оскільки представники ОРДЛО в ТКГ кожен раз, коли доходила розмова до обміну списками, посилалися на так звану процесуальну очистку. Нарешті цей крок здійснений, і для мене це перша ластівка для розблокування процесу. Ми продовжуємо робити процесуальну очистку. Для частини людей це очищення зроблено. За іншими таке очищення триває", - зазначила вона.

Іванова уточнила, що всі звинувачення з усіх не зняті, останнє рішення приймає президент своїм указом про помилування.

"Тут все залежить від його рішення. Я хочу підкреслити важливу річ, щоб ми не дали передчасну надію людям, які очікують своїх рідних - це перший маленький крок до розблокування (питання обміну утримуваними особами - ред.), однак це не свідчить про те, що вже є домовленість про процес обміну. Від обміну списками до самого обміну може пройти час, ми не знаємо, наскільки воно буде тривалим. Переговори тривають", - розповіла вона, передає Україна 24.

Також вона розповіла, про яку кількість людей йдеться.

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"Я зараз не можу вам сказати про кількість людей, оскільки ТКГ - це не постійно діючий орган. Минуле засідання було в квітні і подальше буде тільки у вівторок-середу. Я знаю також зі слів спікера ТКГ, що мова йде від 90 до 100 осіб. Загальна кількість (утримуваних Росією осіб - ред.) 260-270 осіб, проте в цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місцезнаходження", - додала Іванова.

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