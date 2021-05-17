У трусиках та з гітарою: Гордон похвалився "сексі-кексиками"

Дмитро Гордон випустив серію солодощів / УНІАН

Український журналіст Дмитро Гордон, який нещодавно випустив цукерки "Гордон в шоколаді", похвалився кексами зі своїм зображенням. Фото з випічкою він опублікував в Instagram, підписавши "смачного понеділка".

На знімку зображені шість кексів від користувача @my_cake_kyiv, на яких зображений український журналіст.

На першому кексі Гордон позує з гітарою. Також на ньому написано "Ну що тобі зіграти красуня?".

На другому журналіст в піджаку та в джинсах вітає з Днем народження.

А ще на одному він зображений з оголеним торсом, у трусах та сонцезахисних окулярах.

Гордон випустив сексі-кейки