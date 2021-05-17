У трусиках та з гітарою: Гордон похвалився "сексі-кексиками"

На знімку зображені шість кексів від користувача @my_cake_kyiv, на яких зображений український журналіст.
Український журналіст Дмитро Гордон, який нещодавно випустив цукерки "Гордон в шоколаді", похвалився кексами зі своїм зображенням. Фото з випічкою він опублікував в Instagram, підписавши "смачного понеділка".
На знімку зображені шість кексів від користувача @my_cake_kyiv, на яких зображений український журналіст.
На першому кексі Гордон позує з гітарою. Також на ньому написано "Ну що тобі зіграти красуня?".
На другому журналіст в піджаку та в джинсах вітає з Днем народження.
А ще на одному він зображений з оголеним торсом, у трусах та сонцезахисних окулярах.
- Раніше Главред писав про те, що Гордон заявив, що готовий судитися з колишнім президентом і нардепом Петром Порошенком і потролив екс-українського лідера.
- Гордон у відео, опублікованому на його YouTube-каналі, сказав, що Порошенко обурила не заяву про змову влади України з президентом РФ Володимиром Путіним в 2014 році, а ревнощі.
- За словами Гордона, тільки в середу, 12 травня, він зрозумів, що життя вдалося, оскільки прийшла блага звістка про те, що Порошенко вирішив подати на нього до суду.
Автор: Катерина Трохимчук