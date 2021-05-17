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У трусиках та з гітарою: Гордон похвалився "сексі-кексиками"

17 травня 2021, 21:19

На знімку зображені шість кексів від користувача @my_cake_kyiv, на яких зображений український журналіст.

Дмитро Гордон
Дмитро Гордон випустив серію солодощів / УНІАН

Український журналіст Дмитро Гордон, який нещодавно випустив цукерки "Гордон в шоколаді", похвалився кексами зі своїм зображенням. Фото з випічкою він опублікував в Instagram, підписавши "смачного понеділка".

На знімку зображені шість кексів від користувача @my_cake_kyiv, на яких зображений український журналіст.

На першому кексі Гордон позує з гітарою. Також на ньому написано "Ну що тобі зіграти красуня?".

На другому журналіст в піджаку та в джинсах вітає з Днем народження.

А ще на одному він зображений з оголеним торсом, у трусах та сонцезахисних окулярах.

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Гордон випустив сексі-кейки
  • Раніше Главред писав про те, що Гордон заявив, що готовий судитися з колишнім президентом і нардепом Петром Порошенком і потролив екс-українського лідера.
  • Гордон у відео, опублікованому на його YouTube-каналі, сказав, що Порошенко обурила не заяву про змову влади України з президентом РФ Володимиром Путіним в 2014 році, а ревнощі.
  • За словами Гордона, тільки в середу, 12 травня, він зрозумів, що життя вдалося, оскільки прийшла блага звістка про те, що Порошенко вирішив подати на нього до суду.
Дмитро Гордон День журналіста новини України
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