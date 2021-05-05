У Туреччині поліція затримала українок за фотозйомку в голому вигляді

Ледь-ледь встиг вщухнути скандал з голими українками на балконі в Дубаї, як трапився новий. Цього разу поліція затримала оголених дівчат у Туреччині.
У Туреччині в скандальній ситуації з еротичним ухилом виявилися дівчата з України. Тамтешня поліція затримала групу дівчат за оголену фотосесію на яхті. Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News.
Як повідомила одна з українок, фотозйомка проходила на яхті і їх повністю оголених зняли з іншого плавального засобу - плавала неподалік від містечка Гечек в районі популярного курорту Фетхіє (провінція Мугла). На ній було четверо дівчат і двоє чоловіків.
Потім інформація просочилася в місцеві ЗМІ, а самих моделей допитувала поліція. За підсумком всіх дівчат з України відпустили.
"Як Ви вже зрозуміли, в мусульманських країнах краще не робити голих фото. Якщо ви хочете зробити відверті фото, то краще робити це максимально приховано. І приховуйте локацію. Ми фоткалися з дівчатами і з іншого яхти нас зняли. Якимось чином це потрапило в Paper News і нас затримала поліція", − розповіла одна з дівчат.
Крім того, Українка порадила всім дівчатам, які хочуть зніматися оголеними, не відзначати в соцмережах мітки своєї геолокації, а ховатися якомога ретельніше.
читайте також"Голий злочин" в ОАЕ: затриманий за організацію фотосесії росіянин вперше розкрив подробиці
Затримання українок у Дубаї - про що раніше повідомлялося:
- Увечері 3 квітня в соцмережах з'явилися фото і відео, на яких були зображені 13 голих жінок, що позують на балконі в Дубаї. За участь у зйомках дівчат затримали.
- За попередніми відомостями, зйомки влаштували в рамках рекламної кампанії, в них брали участь громадянки України, Росії та Білорусі.
- У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Дубаї були затримані 11 наших краянок. Їх звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
- Курортний Дубай набагато ліберальніший, ніж ряд інших арабських країн, проте поліція там суворо стежить за дотриманням норм шаріату. За оголену зйомку дівчатам могло загрожувати до 6 місяців за гратами.
- 13 квітня українські моделі повернулися до Києва. Одна з них виклала відео з невеликою розповіддю про те, що відбувалося. За її словами, "ніяких ескортниць" серед них не було, а були "дівчатка, максимум знімалися для Playboy".