У Туреччині поліція затримала українок за фотозйомку в голому вигляді

Голі Українки в Туреччині / скріншот з відео

У Туреччині в скандальній ситуації з еротичним ухилом виявилися дівчата з України. Тамтешня поліція затримала групу дівчат за оголену фотосесію на яхті. Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News.

Як повідомила одна з українок, фотозйомка проходила на яхті і їх повністю оголених зняли з іншого плавального засобу - плавала неподалік від містечка Гечек в районі популярного курорту Фетхіє (провінція Мугла). На ній було четверо дівчат і двоє чоловіків.

Потім інформація просочилася в місцеві ЗМІ, а самих моделей допитувала поліція. За підсумком всіх дівчат з України відпустили.

"Як Ви вже зрозуміли, в мусульманських країнах краще не робити голих фото. Якщо ви хочете зробити відверті фото, то краще робити це максимально приховано. І приховуйте локацію. Ми фоткалися з дівчатами і з іншого яхти нас зняли. Якимось чином це потрапило в Paper News і нас затримала поліція", − розповіла одна з дівчат.

Крім того, Українка порадила всім дівчатам, які хочуть зніматися оголеними, не відзначати в соцмережах мітки своєї геолокації, а ховатися якомога ретельніше.

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