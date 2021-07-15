У Туреччині затримали судно з українцями: моряків звинувачують у контрабанді наркотиків

Українські дипломати надають затриманим консульську допомогу / УНІАН

10 липня в турецькому порту Іскендерун правоохоронці затримали судно MSC CAPUCINE R, що йшло під прапором Ліберії. Екіпаж складається з 24 українців і одного іноземця.

Наступного дня капітана судна і трьох його помічників заарештували - всі громадяни України. Їм пред'явили звинувачення в контрабанді наркотиків. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає РБК-Україна.

Решта членів екіпажу зараз знаходиться на борту судна і бере участь в розслідуванні як свідки.

Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

"Наші громадяни забезпечені адвокатом і перекладачем, консули підтримують зв'язок з їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства і відвідування українських моряків", - повідомив Ніколенко.

Як повідомляв Главред, вночі 3 липня в Чорному морі поблизу Тендерівської коси зазнало лиха українське риболовецьке судно. Однак кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS", хоча росЗМІ відзвітували, що кораблі прикордонної служби РФ висунулися на допомогу.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що поширена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592 є черговим інформаційним заходом РФ. Інформацію Росія розповсюдила, коли судно вже буксирував корабель морської охорони Державної прикордонної служби України в порт приписки Очаків.