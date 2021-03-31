У підручниках з історії України для 9 і 10 класів "відрізали" Крим

Карту України без Криму знайшли відразу в двох підручниках.
Історики виявили в підручниках для 9 і 10 класів авторства А. К Струкевич карти України, на яких відсутній окупований Росією Крим. На картах чітко позначена картинка української держави без захопленого півострова, повідомляє Історична правда.
Зокрема, на помилку звернули увагу історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. У підручнику "Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), Автор: А.К. Струкевич, Видавництво "Грамота", 2018" чітко помічено, що на карті України відсутній Крим.
У підручнику для 9 класів, того ж автора і видавництва, також немає автономної республіки Крим у складі України.
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Карта України без Криму
- У Львівській міській раді 22 грудня минулого року були опубліковані чотири відеоролики курсу для старшокласників про роботу мерії, депутатів і чиновників без Криму на карті України. Після публікації відео помилку видалили і вирішили матеріали переробити.
- У березні нинішнього року нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович опублікував карту України без Криму, а також з "ДНР"і "ЛНР" у Донецькій і Луганській областях. Пізніше проти парламентарія було відкрито кримінальну справу.
- На одному з курортів Туреччини на скульптурі була виявлена карта Росії з анексованим Кримом. Після звернення МЗС України зображення півострова було видалено.
Автор: Андрій Ганжа