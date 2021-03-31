У підручниках з історії України для 9 і 10 класів "відрізали" Крим

Історики помітили відсутність Криму на картах України для учнів старших класів / Reuters

Історики виявили в підручниках для 9 і 10 класів авторства А. К Струкевич карти України, на яких відсутній окупований Росією Крим. На картах чітко позначена картинка української держави без захопленого півострова, повідомляє Історична правда.

Зокрема, на помилку звернули увагу історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. У підручнику "Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), Автор: А.К. Струкевич, Видавництво "Грамота", 2018" чітко помічено, що на карті України відсутній Крим.

У підручнику для 9 класів, того ж автора і видавництва, також немає автономної республіки Крим у складі України.

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Карта України без Криму