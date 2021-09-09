В Україні видаватимуть "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: чого чекати українцям

Як розповів офіційний представник МОЗ та головний санітарний лікар Ігор Кузін, обидва сертифікати будуть давати певні привілеї вакцинованим.
Українці зможуть отримати два види сертифіката вакцинації від COVID-19 - "жовтий" і "зелений". З такою заявою виступив головний санітарний лікар Ігор Кузин.
За його словами, різниця полягає в наступному: "зелений" сертифікат видаватиметься після двох доз щеплень від COVID-19, а "жовтий" ‒ після першої дози. Обидва сертифікати будуть використовуватися як внутрішні.
"Термін дії жовтого сертифіката складе час між щепленнями", - уточнив Кузін.
За його словами, термін дії-головна різниця між "зеленим" і "жовтим" сертифікатами. По суті, вони будуть давати однакові привілеї вакцинованим, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.
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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що найближчим часом в Україні посилять обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу, заявив заступник міністра охорони здоров'я.
За його словами, в середині вересня країна вийде з "зеленої" зони і перейде в "жовту" зону, що викличе більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів.