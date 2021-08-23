В Україні електронний паспорт офіційно прирівняли до паперового

Михайло Федоров / Facebook

З 23 серпня в Україні набув чинності закон, який офіційно прирівняв електронні паспорт до паперових.

Таким чином на законодавчому рівні закріплено визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.

Згідно закону, громадяни мають право використовувати цифрові документи під час подорожей у поїзді або літаку в межах України. Також можуть пред'являти їх під час медичного обслуговування або банківських операцій.

Крім того, електронний паспорт тепер підійде для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, послуг пошти, купівлі товарів у магазині та підтвердження особу за запитом поліції та правоохоронних органів.

Відзначимо, що е-паспорти в додатку Дія доступні українцям, у яких є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.

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У той же час, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, він матиме на це право.

читайте такожУкраїнцям офіційно відкрили дорогу в Європу: Євросоюз визнав COVID-паспорти України

Covid-сертифікат для поїздок до Європи

Євросоюз 19 серпня офіційно визнав українські Сovid-паспорти. Українці зможуть подорожувати Європою без обмежень, як це було до пандемії коронавірусної інфекції. Документи України прирівняли до аналогічної європейської документації.

В ЄС заявили, що документи України за COVID-19 прийматимуться вже з 20 серпня. Вони підключені до європейської сертифікаційної системи.