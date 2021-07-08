В Україні через "шокові ціни" на цукор різко подорожчали інші продукти

В Україні дефіцит цукру / УНІАН

В Україні через поганий врожай цукру торік, а також його дефіциту від початку 2021 року, суттєво підскочили ціни на кондитерські вироби, йдеться у відкритому листі об'єднання виробників харчових продуктів до президента Володимира Зеленського.

"Шокові ціни на цукор стали занадто болючими для кондитерів, оскільки цукор становить 50% маси всіх солодощів. У результаті ціни на вітчизняну кондитерку тільки за перший квартал 2021 року зросли на 15-20%", – йдеться в повідомленні.

При цьому зростання цін не компенсувало втрати, і значна частина галузі працює із негативною рентабельністю. На тлі цього Україна збільшує імпорт солодощів з Європи, уточнюється в листі.

"Карамель і цукрове печиво стало дешевше виробляти в країнах ЄС, тому маємо рекордне зростання імпорту солодощів в Україну від початку року аж на 20%", – відзначають виробники.

Також повідомляється, що через дефіцит цукру в країні страждають підприємства хлібопекарської галузі - збільшення їхніх витрат на цукор становить майже 200 млн грн. Значні збитки також несуть виробники безалкогольних напоїв.

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У зв'язку з цим ряд асоціацій, серед яких "Укркондпром", "Всеукраїнська асоціація пекарів", Союз українських підприємців та інші, закликають Верховну Раду тимчасово - до нового врожаю цукру у вересні-жовтні 2021 року – скасувати ввізне мито на імпортований цукор.

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