В Україні змінили правила проходження служби у ЗСУ: що нового

Змінили правила служби в ЗСУ / УНІАН

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження українцями військової служби у Збройних силах України. Глава держави підписав відповідний указ, йдеться на сайті Офісу президента.

Своїм указом глава держави уточнив норму про укладення першого контракту з випускниками вищих військових навчальних закладів та курсів підготовки офіцерського складу. Документ визначає, що з курсантами вишів і слухачами курсів, які не мають офіцерських звань, після успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу контракт укладається строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації - на 10 років.

Указ глави держави також визначає термін проходження військової служби. Він може бути продовжений за новим контрактом для рядових - на 3 роки, сержантам і старшинам - від 3 до 5 років.

Документ передбачає введення первинного військового звання для щойно призваних осіб-рекрута. Після складання присяги їм присвоюється звання рядового (матроса).

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Для осіб офіцерського складу водиться первинне військове звання молодшого лейтенанта (раніше - лейтенанта, в окремих випадках - молодшого лейтенанта).

Указ президента також уточнює терміни вислуги у військовому званні, норми про чергове і дострокове присвоєння, звільнення з посад військовослужбовців і ряд інших положень.

Вступ України до НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов жорстко критикував Німеччину і Францію через ситуацію з інтеграцією України в НАТО. За його словами, французька і німецька держава відмовили Києву у вступі до Альянсу в 2008 році, внаслідок чого через кілька років стався російсько-український конфлікт. Тоді, за його словами, Берлін і Париж "не хотіли злити Росію".

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відзначала, що серед країн НАТО вже є консенсус з питання вступу Києва до колективного блоку безпеки заходу. Однак для вдалого завершення процесу українській державі потрібно виконати реформи.