В Україні змінили умови карантину через індійський штам Дельта

Коронавірус атакує Україну / Фото Reuters

В Україні з 2 липня 2021 року через новий штам коронавірусу Дельта вводять ряд нових обмежень.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, Кабмін затвердив рекомендації Ради національно безпеки і оборони (РНБО) щодо протидії небезпечного штаму COVID-19, який був раніше зафіксований в Україні.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у пунктах пропуску через державний кордон", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Які заходи запроваджують через штам Дельта

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників посвідки на проживання) та особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, потрібно безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити в Україну.

У разі відмови від тестування або позитивного результату експрес-тесту на кордоні буде відмовлено у в'їзді в Україну.

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Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції або обсервації.

Поліцейські забезпечують їх супровід від зони прикордонного контролю санітарної зони для подальшого транспортування в місця обсервації або в лікарні для госпіталізації.

Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

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Коронавірус в Україні і штам Дельта - про що раніше повідомляв Главред: