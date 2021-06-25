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В Україні змінили умови карантину через індійський штам Дельта

25 червня 2021, 16:24
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Кабмін зобов'язав при в'їзді в Україну здавати експрес-тест на антиген.

коронавірус
Коронавірус атакує Україну / Фото Reuters

В Україні з 2 липня 2021 року через новий штам коронавірусу Дельта вводять ряд нових обмежень.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, Кабмін затвердив рекомендації Ради національно безпеки і оборони (РНБО) щодо протидії небезпечного штаму COVID-19, який був раніше зафіксований в Україні.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у пунктах пропуску через державний кордон", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Які заходи запроваджують через штам Дельта

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників посвідки на проживання) та особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, потрібно безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити в Україну.

У разі відмови від тестування або позитивного результату експрес-тесту на кордоні буде відмовлено у в'їзді в Україну.

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Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції або обсервації.

Поліцейські забезпечують їх супровід від зони прикордонного контролю санітарної зони для подальшого транспортування в місця обсервації або в лікарні для госпіталізації.

Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

читайте такожШтам Дельта пробрався в Україну: медик розповів, як розпізнати новий тип COVID-19

Коронавірус в Україні і штам Дельта - про що раніше повідомляв Главред:

  • У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
  • Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
  • Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.
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